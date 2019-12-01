تعرف على شروط منح حاملي الإقامة المميزة حق الإنتفاع بعقارات مكة والمدينة

أعلنت وزارتا العدل والتجارة والإستثمار الشروط اللازمة لمنح حاملي الإقامي المميزة حق الإنتفاع بعقارات مكة والمدينة سواء للأغراض السكنية أو التجارية والصناعية .

ومن المقرر ألا تزيد مدة عقد الإنتفاع عن 99 عام ، وفق الشرطين التاليين:

1- يجب أن يتم إبرام العقد من خلال محام ممارس مرخص له بالمملكة ، على أن تتولى كتابة العدل إصدار صك الإنتفاع ومن ثم إخطار مركز الإقامة المميزة بالأمر عبر السجل الإلكتروني.

2- يجب أن يشمل العقد وصف شامل للعقار محل التعاقد مع تحديد أغراض الإنتفاع والمدة المحددة في النطاق النظامي وفقاً للائحة التنفيذية للإقامة المميزة.