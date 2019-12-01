مدير مكتب ولي العهد ينشر تصريحا للأمير عبدالرحمن بن مساعد عن الخطأ والصواب وأخطر أمراض العصر

نشر بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تصريحا للأمير عبدالرحمن بن مساعد أوضح فيها أنه لا يوجد خطأ مطلق أو صواب مطلق في الأزمات والمشاكل.

وجاء نص التغريدة التي نشرها العساكر نقلا عن بن مساعد: “‘في أي أزمة ومشكلة لا يوجد صواب مطلق وخطأ مطلق، يجب علينا أن نحيط أنفسنا بمن هم أذكى وأفضل منّا حتى نخرج من مشاكلنا”.

من جهة أخرى غردت صفحة مبادرات مسك الخيرية بتصريح للأمير نصه: “سمو الأمير عبدالرحمن بن مساعد في كلمة عن قائِد الإلهام سمو ولي العهد: ’الأمير محمد بن سلمان؛ رجُل إذا قال فعل، ويستحق منّا أن نمضي معه وأن نواكب حركة التطوّر والإلهام‘”.

وأضافت مسك في تغريدة أخرى على لسان الأمير عبدالرحمن قوله: “الكبر والظُلم؛ أخطر أمراض العصر، وأن تكره قوماً لا يعني ألا تأخذ منهم الصواب.. لغتنا العربية مصدر قوّةٍ لنا، من خلالها نعبّر عن ذواتنا ومشاعرنا، وبها نحصل على حقوقنا”.