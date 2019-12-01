كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم عن حالة مطرية متوقع أن تؤثر بأمطار متفرقة على أجزاء من مناطق: الجوف الحدود الشمالية حائل المدينة وشمال مكة وربما القصيم وجنوب وغرب منطقة تبوك.
وقال المسند عبر حسابه في “تويتر”: موعد دخول المربعانية يختلف من حساب لآخر، ويقع الاختلاف ما بين 1 ديسمبر حتى 7 منه، واليوم دخول المربعانية وفقًا لحساب “ابن بسام” الفلكي (في 1 ديسمبر في كل عام).
يذكر أن مربعانية الشتاء هي فترة يشتد فيها البرد، وتستمر أربعين يومًا، ومن هنا أتى الاسم، وتسمى في بعض المناطق الأربعينية، تمتاز هذه الفترة بالبرد القارس وقد تسقط الثلوج فيها وتقل الحركة في أيام المربعانية وخاصة في الليل.
كانت هذه تفاصيل خبر المسند يكشف تفاصيل حالة ماطرة تبدأ اليوم بالمملكة.. وتؤثر على هذه المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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