290 ألف طالب يحتفلون بالذكرى الخامسة للبيعة بتعليم عسير

احتفى أكثر من 290 ألف طالب وطالبة بمدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم.

وعبَّر الطلاب خلال فعاليات نظَّموها بتلك المناسبة، عن مشاعر الولاء والطاعة للمليك وترسيخًا للاعتزاز والانتماء للوطن.

وأكد مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أن الاحتفاء ينفذ عبر منظومة من البرامج على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس الحكومية والأهلية وأندية الحي، تعنى بمزيد من التعريف بدور خادم الحرمين الشريفين، في شتى المجالات التنموية التي شهدتها المملكة في مختلف القطاعات.

ونوّه الجوني بأن البرامج المنفذة بتلك المناسبة تُعْنَى، أيضًا، بالتعريف بدور المملكة على المستوى العربي والعالمي، فضلًا عن إبراز إسهامات خادم الحرمين الشريفين الفاعلة في محاربة الفساد، والعناية بالحرمين الشريفين والجوانب الإنسانية، مع التركيز على النقلات النوعية التي شهدها قطاع التعليم ، وتعريف النشء بها.