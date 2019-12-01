مصادر «عاجل»: قرار توطين وظائف الأسنان يشمل 8 مهن

كشفت مصادر عاجل، أنَّ قرار وزارة العمل بالتوطين التدريجي لجميع مهن طب الأسنان في المنشآت والمراكز الطبية يشمل 8 مهن، ويتم على مرحلتين.

وبيَّنت المصادر أنَّ المهن المشمولة بالقرار هي: «طبيب أسنان صحة عامة، استشاري جراحة فم وأسنان، استشاري أسنان صحة عامة، استشاري طب أسنان، أخصائي تقويم اسنان، طبيب اختصاصي جراحة فم وأسنان، طبيب أسنان عام، أطباء أسنان »، وجميع المهن التي تندرج تحت تخصص طب الأسنان.

وأوضحت المصادر أنَّ القرار سوف يشمل المراكز الطبية، العيادات الطبية، الشركات الطبية، المستشفيات، شركات التأمين، شركات المستلزمات الطبية، شركات الأدوية، مورِّدي الأجهزة والمعدات الطبية، مورّدي أجهزة ومعدات ومستلزمات طب الأسنان.

ووفق المصادر تتم عملية التوطين على مرحلتين تستهدف الأولى تطبيق القرار توطين 25%، وذلك اعتبارًا من تاريخ 1441/08/01هـ فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30 % اعتبارًا من تاريخ 1442/08/01 هـ.

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وتشمل الاستثناءات للقرار المنشآت التي يعمل فيها أقل من 3 أطباء في طب الأسنان والتخصصات التابعة، كما لن يتم احتساب أطباء الأسنان المتقاعدين، ولا أطباء الأسنان غير المتفرغين للعمل في المنشأة في نِسَب توطين مهن طب الأسنان المقبولة.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وبالشراكة مع وزارة الصحة، أصدر قرارًا يقضي بتوطين تدريجي لجميع مهن طب الأسنان في المنشآت التي يعمل بها أطباء أسنان.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، أنه سيتم تطبيق قرار توطين مهنة طب الأسنان على المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها في مهن طب الأسنان 3 أطباء أسنان فأكثر.

وأشار« أباالخيل» إلى أنَّ الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة كافة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار، وكذلك سيطبق في حق المنشأة التي تقوم بمخالفة هذا القرار عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين بحسب اللوائح والأنظمة، علمًا بأنه تمّ وضع آليات لدعم وتحفيز التدريب والتوظيف ضمن برامج صندوق الموارد البشرية.