3 وفيات و3 إصابات بحادث تصادم بطريق حضن

باشرت ستة فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف حادث تصادم بين عدة مركبات على طريق حضن باتجاه تربه.

أوضح «شادي بن عابد الثبيتي» المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالطائف أن غرفة العمليات، قامت بتوجيه عدد 6 فرق إسعافية إلى مكان الحادث، بعد تلقيها بلاغًا بوقوعه.

واتضح فور وصول أول فرقة للموقع، الذي يقع على طريق حضن قبل تربة بمسافة ٢٠ كيلومترًا، أن الحادث عبارة عن تصادم مركبتين من الأمام أدى إلى وفاة سائق الشاحنة، وكذلك وفاة قائد مركبة من نوع هايلكس .

وفى السياق ذاته، تعرضت المركبة الثالثة المرتطمة بالحادث إلى انقلابها مما أدى إلى اصابة ثلاثة أشخاص بإصابات بليغة إضافة إلى وفاة أحد المرافقين معهم ليرتفع عدد الوفيات إلى ثلاث حالات وفاة .

وأضاف الثبيتي: تم التعامل مع الثلاث إصابات البليغة ونقلها للمستشفى؛ لتلقّي الخدمة الإسعافية اللازمة .