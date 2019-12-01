الأرصاد تنبّه من تكوّن سحب رعدية على الباحة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، من تكوّن سحب رعدية وهبوب رياح نشطة سطحية وتدنّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة الجوية المتوقعة مدينة الباحة، ومحافظات «الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة» والأجزاء المجاورة لها، وتستمرّ الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنّب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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واليوم الأحد نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتكوّن سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية في مناطق مكة وتبوك وجازان.

وتعرضت منطقتا الجوف والحدود الشمالية لهطول أمطار رعدية تصل إلى حد السيول، بينما تشهد منطقة الرياض تكون ضباب يحدّ من مدى الرؤية الأفقية، وذلك تزامنًا مع توقعات خبير الأرصاد الجوية عبدالعزيز الحصيني بانخفاض درجات الحرارة في المناطق المتأثرة بالحالة الممطرة بمعدل من خمس إلى سبع درجات، فضلًا عن امتداد ذلك التأثير إلى دولة الكويت.