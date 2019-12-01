خادم الحرمين الشريفين يتسلّم رسالة من ملك إسواتيني

تسلّم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة من الملك مسواتي الثالث ملك مملكة إسواتيني.

وسلَّم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، دولة رئيس وزراء مملكة إسواتيني المبعوث الخاص للملك، ماندولو أمبروز دلاميني، خلال استقبال الملك سلمان له اليوم.

ونقل دلاميني لخادم الحرمين الشريفين، تحيات وتقدير الملك مسواتي الثالث، بينما حمّله الملك المفدّى سلمان تحياته وتقديره له.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، والقائم بالأعمال بالإنابة بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جنوب إفريقيا هشام بن إبراهيم الضويان.

كما حضر من الجانب الإسواتيني، حرم دولة رئيس الوزراء بورشا دوميلي دلاميني، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي ثوليسيلي دلادلا، وعدد من المسؤولين.