الزعاق: المملكة ستشهد ظاهرة كونية لم تحدث منذ 118 عامًا

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأحد، أن المملكة ستشهد كسوف الشمس الحلقي، صباح الخميس 29/ 4/ 1441هـ، في ظاهر كونية لم تحدث منذ 118 عامًا.

وقال الزعاق، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: كسوف الشمس الحلقي، الذي سيحدث صباح يوم الخميس 29/ 4 /1441هـ -26/ 12/ 2019م، لم يحدث منذ 118، ولن يتكرر إلا بعد 84 عامًا، أي في عام 1504 هـ – 2102 م.

وأكد الزعاق، أن أفضل مكان لرصد هذه الظاهرة سيكون على جبل الأربع في (الأحساء ـ الهفوف) بالمملكة العربية السعودية.

ويحدث الكسوف الحلقي عندما يكون القمر في نقطة بعيدة ما عن الأرض؛ لأن مسار القمر حول الأرض بيضاوي، فيكون قرص القمر أصغر من أن يحجب كامل قرص الشمس.

وفي هذه الحالة لا يصل رأس مخروط ظل القمر إلى سطح الأرض، فينكسف قرص الشمس من الوسط في المناطق التي تقع في امتداد مخروط الظلّ، وقد تصل فترة حلقتيه إلى اثنتي عشرة دقيقة وثلاثين ثانية؛ وذلك بسبب المسافة الأكبر التي يجب على قرص القمر الصغير أن يقطعها.