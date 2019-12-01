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خادم الحرمين الشريفين يتسلَّم التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة ال59

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تسلَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة ال «59» للعام 1439 / 1440 ه.

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين لرئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري يرافقه عدد من مسؤولي الديوان؛ حيث يتضمن التقرير أبرز الإنجازات ونتائج المراجعة المالية ورقابة الأداء التي نفذها الديوان على الجهات المشمولة برقابته خلال العام.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجميع العاملين في الديوان العام للمحاسبة على جهودهم، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم لخدمة دينهم ثم وطنهم.

 

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