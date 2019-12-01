المفتي: عهد خادم الحرمين الشريفين تميّز بالتلاحم الوثيق بين القيادة والرعية

قال المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ «عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ»، إن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تميّز بالتلاحم، والتفاهم حول ولاة أمرهم، بما لا نظير له في السابق.

وأضاف «آل الشيخ»، أن هذا الأمر تحقق رغم المحاولات المغرضة لأعداء هذا البلد للنَّيْلِ من المملكة وقيادتها، والسعي في خلخلة هذا الارتباط وشرخ هذه اللحمة، وتفريق الشمل، والقضاء على اجتماع الكلمة ووحدة الشعب الذي يعيش على أرض الوطن الشاسع والمترامي الأطراف الذي وحّده المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود.

وقال آل الشيخ: كان لحزم قائد هذا البلاد وحنكته السياسية وحكمته وحرصه على مصالح رعيته الأثر البالغ في تحقيق هذا الارتباط الوثيق واللحمة القوية، كما كان للرؤية الثاقبة للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الدور الإيجابي في تقدم ورقي وإنجازات ضخمة تحققت في بلادنا المباركة وحفلت بنقلة نوعية سارت بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة.

وأشار آل الشيخ، إلى أن من أسباب حفظ أمن هذا البلد وتحقيق التلاحم بين ولاة الأمر وبين الرعية، ما تنتهجه القيادة الرشيدة من سلوك طريق الاعتدال والوسطية والتمسك بالشريعة الإسلامية وتطبيقها في شؤون الحكم وسائر شؤون الناس ومعاملاتهم، والحرص على تحقيق مصالح الشعب في ظل أحكام الشريعة الإسلامية وتعاليم الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة، مع التمسك بأخلاق الإسلام.