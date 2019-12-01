120 مسؤولًا بالأجهزة الحكومية يبحثون إعداد قيادات مؤثرة لتحقيق رؤية 2030

يبحث 120 مسؤولًا بالأجهزة الحكومية، غدًا الاثنين، إعداد قيادات ذات تأثير في تحقيق رؤية 2030، وذلك خلال طاولة مستديرة تنظمها أكاديمية تطوير القيادات الإدارية، بحضور ورعاية وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة «سليمان الحمدان».

وقال مدير عام أكاديمية تطوير القيادات الإدارية الدكتور «صلاح بن جهيم السليمي»، إن الحضور سيناقشون موضوعات مهمة تتوافق مع محاور ومرتكزات رؤية المملكة 2030.

وتابع «السليمي» «وما اشتملت عليه رؤية المملكة 2030 من استراتيجيات تنموية، وبرامج نوعية ومبادرات مهمة، ومن أهمها تطوير قيادات إدارية قادرة على صناعة المستقبل والمساهمة في تحقيق الرؤية».

وأشار «السليمي» إلى أن هذه الاجتماعات واللقاءات العلمية المهمة رفيعة المستوى المخصصة للقيادات الإدارية في القطاع الحكومي، وما يتم طرحه خلالها من أفكار ورؤى هدفها بحث المستجدات في الفكر القيادي ودور القيادة الفاعلة وتأثيرها في تحقيق رؤية المملكة 2030.

كما ذكر أن الاجتماع سيقدمه الخبير الدولي ديف أولريش، وسيتضمن عقد ثلاث جلسات وسيناقش تعزيز مهارات القيادة الشخصية، والمهارات القيادية اللازمة لتحقيق الرؤية، وصناعة الهوية القيادية في القطاع الحكومي. بالإضافة إلى مناقشة أدوات القيادة المستدامة.