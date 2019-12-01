السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى المملكة



الرياض 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض اليوم، سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى المملكة السيد كوسبرت ثمبا خبوشي.

واستمع السفير الجنوب أفريقي لشرح من الدكتور الربيعة عن الأعمال الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز في مختلف بلدان العالم.

وتطرق اللقاء إلى بحث سبل التعاون المشترك بين المركز وجمهورية جنوب أفريقيا في المجالات الإنسانية والإغاثية.

وأثنى السفير كوسبرت خبوشي على الأعمال التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة لكافة الشعوب والدول المنكوبة.

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16:49ت م

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