السعودية اليوم / إصابة شخصين جراء انفجار شمال غرب باكستان



إسلام آباد 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس

أصيب شخصان بينهما جندي بجروح جراء انفجار وقع اليوم في مقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان.

وأوضح مصدر أمني باكستاني في تصريح صحفي، أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع زرعها مجهولون على جانب إحدى الطرق في ميرانشاه كبرى مدن مقاطعة وزيرستان.

وأضاف أن قوات الأمن طوقت موقع الانفجار، وقامت بعمليات تمشيط للبحث عن العناصر المسؤولة عن التفجير.

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16:35ت م

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