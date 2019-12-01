السعودية اليوم / مدير جامعة نجران يلتقي بمدير هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة



نجران 04 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس

التقى معالي مدير جامعة نجران الدكتور فلاح السبيعي بمكتبه، اليوم مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني.

وناقش اللقاء عدداً من الموضوعات المشتركة بين الهيئة والجامعة والتي تساهم في تطوير منسوبي الفرع أكاديميا، إلي جانب بعض البرامج المشتركة.

وأوضح القحطاني أن هذا اللقاء يأتي في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين الجهتين، مشيداً بهذه الشراكة التي تحظى بمتابعة واهتمام معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، ومثمناً لمعالي مدير الجامعة دعمه لاتفاقية الشراكة مع الفرع.

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16:26ت م

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