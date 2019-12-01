السعودية اليوم / مصرع عشرين شخصًا على الأقل وإصابة آخرين جراء انقلاب حافلة بشمال تونس



تونس 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس

توفي 20 شخصًا على الأقل وأصيب آخرون اليوم جراء انقلاب حافلة سياحية بين محافظتي جندوبة وباجة شمال تونس.

وأفاد التلفزيون التونسي أن الحافلة انقلبت في منحدر حاد في منطقة عين السنوسي على الطريق الرابط بين مدينة عين دراهم بمحافظة جندوبة، ومدينة عمدون بمحافظة باجة.

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16:19ت م

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