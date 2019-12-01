السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل رئيس المحكمة الجزائية



عرعر 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم رئيس المحكمة الجزائية في المنطقة الشيخ الدكتور يزيد بن سالم الجنوبي, الذي قدم للسلام على سموه، وتقديم تقرير عن افتتاح دائرة بالمحكمة مختصة بالفساد المالي والإداري, وتقرير إحصائي عن أعمال المحكمة خلال العام 1440 ، وتقرير آخر عن ملتقى التحصين المعرفي الذي أقيم لمنسوبي وزارة العدل.

وثمن سموه الجهود الجليلة التي يقوم بها القضاء في إرساء مبادئ العدل ومواجهة الجريمة بجميع أشكالها وصورها بما في ذلك جرائم الفسادين المالي والإداري، وذلك في ظل الدعم الكبير الذي يتلقاه هذا المرفق المهم في المملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .

وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية مواجهة الفسادَين الإداري والمالي بقوة وحزم لمخاطرهما الكبيرة المتمثلة بإهدار الثروات وتبدديها وإعاقة عجلة التنمية وإلحاق الضرر بالحقوق العامة للمواطنين الذين تحرص الدولة -رعاها الله- لرفع مستوى معيشتهم وتوفير متطلبات تمكينهم من المشاركة في تنمية بلادهم.

وعدّ سموه القضاء ركيزة أساسية من ركائز رفع كفاءة الأداء والحد من الفساد، ودفع عجلة التنمية، وتحسين البيئة الاستثمارية لتحفير وجذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية الداعمة للاقتصاد الوطني، داعياً لمراعاة تحقيق الأوقات المعيارية وفق المؤشرات العالمية في التعاطي مع قضايا الفساد.

من جهته أعرب رئيس المحكمة الجزائية عن شكره لسمو أمير المنطقة على استقباله، ودعمه الدائم لكل ما يخدم ويطور المرافق القضائية.

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15:44ت م

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