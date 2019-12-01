سياسي / الحكومة الأردنية تدين الهجوم الإرهابي في لندن



عمّان 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس

أدانت الحكومة الأردنية اليوم، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين عزل في مدينة لندن، وأدى إلى مقتل شخصين.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز في بياناليوم، تضامن الأردن مع المملكة المتحدة في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار البلاد .

وأكد السفير الفايز على موقف الأردن الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب أيا كان مصدره ومنطلقاته ، معبرًا عن خالص اّلتعازي وصادق المواساة لاسر الضحايا، ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى .

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15:33ت م

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