السعودية اليوم / بدء فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات



القاهرة 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بالقاهرة فعاليات الدورة الثالثة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو آي سي تي 2019" بمشاركة نحو 500 شركة محلية وعالمية، فضلاً عن المئات من رواد الأعمال والشركات الناشئة.

ويتضمن المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام عددًا من الفعاليات التي تسلّط الضوء على أهمية التحول الرقمي، وسُبل تطوير منظومة التعليم اعتمادًا على الحلول التكنولوجية المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، إضافة إلى استعراض الحلول البنكية المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات.

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15:32ت م

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