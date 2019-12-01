السعودية اليوم / الحكومة البريطانية تعلن مراجعة تشريعات إطلاق سراح المشتبه بهم في قضايا الإرهاب



لندن 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس

أعلنت وزارة العدل البريطانية عن إجراء مراجعة عاجلة لتشريعات إطلاق سراح المشتبه بهم في قضايا الإرهاب.

ويأتي هذا بعد أن أشارت التحقيقات في حادثة الطعن التي وقعت في لندن يوم الجمعة الماضية إلى أنه تم إطلاق سراح منفذ الهجوم مبكراً بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب عام 2012م.

وكان تنظيم داعش الإرهابي قد أعلن مسؤوليته عن الحادثة.

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15:30ت م

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