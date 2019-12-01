السعودية اليوم / أمطار غزيرة على مراكز محافظة تيماء



تبوك 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس

هطلت اليوم، أمطار تراوحت ما بين المتوسطة والغزيرة على مراكز محافظة تيماء وضواحيها شملت مركز الكتيب والسنانيات ، والمنقا ، والدفاقيات وشهيبة.

كما هطلت أمطار غزيرة على البترا ، واللغف النفود ، وعلى مركز عرده شملت المركز وضواحيه، وعلى مركزي الأبيط وجريش وعلى مركز مديسيس وضواحيه ومركز العسافية.

جعلها الله أمطار خير ورحمة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

15:29ت م

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