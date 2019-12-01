ذكرى البيعة / التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك يحتفي بالذكرى الخامسة لبيعة لخادم الحرمين الشريفين



تبوك 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس

احتفى منسوبو الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك في مقر الادارة اليوم, بذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم ومبايعته ملكاً على البلاد.

وعبر جميع منسوبي الادارة العامة عن مشاعرهم الطيبة بهذه المناسبة وذلك من خلال لوحة جدارية أعدت ‏لهذا الاحتفاء.

فيما أكد مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد المطيري , أن ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين مناسبة عزيزة على قلوبنا بما تحمله من ذكرى للإنجازات الكبيرة التي تحققت.

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15:29ت م

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