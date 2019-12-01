وزير الثقافة لمصمم شعار قمة العشرين : كفو يا محمد

2019-12-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أشاد وزير الثقافة بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، بالمصمم السعودي محمد الحواس الذي أبدع شعار رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين.

وغرد الوزير بصورة الشعار وعلق عليها بالقول: “كفو يا محمد”.

وكان الحواس نشر الصورة قبل ساعات وعلق عليها بالقول: ” فخور جدًا بأن أتيحت لي فرصة تصميم شعار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين. شكرًا للثقة الكريمة بأبناء الوطن، وشكرًا لوزارة الثقافة التي قدمتني لهذه الفرصة العظيمة”.

Advertisements

وكان الحواس، استلهم تصميم شعار المملكة لرئاسة مجموعة العشرين، من خيوط السدو الملونة التي تطول لتصل كل دول مجموعة العشرين قبل أن تلتف وتعود للسعودية.

والشعار عبارة عن قطعة ملتوية من السدو، كُتب أسفلها اسم المملكة وعام رئاستها لمجموعة العشرين باللغة الإنجليزية.

والسدو هو أحد أنواع النسيج البدوي التقليدي الذي انتشر في شبه الجزيرة العربية، وقد أدرجته منظمة اليونسكو العالمية، على قائمة التراث غير المادي للبشرية.

وبدأت المملكة اعتبارًا من اليوم الأحد رئاستها لمجموعة العشرين، وستستمر رئاستها إلى نهاية نوفمبر 2020 وصولًا إلى انعقاد قمة القادة بالرياض يومي 21 ـ 22 نوفمبر 2020.

وستستضيف المملكة خلال الفترة التي تسبق عقد قمَّة القادة ما يزيد عن 100 اجتماع ومؤتمر، وتشمل اجتماعات وزارية واجتماعات لمسؤولين رسميين وممثلي مجموعات التواصل، وهي: مجموعة الأعمال ( B20 )، ومجموعة الشباب ( Y20 )، ومجموعة العمال ( L20 )، ومجموعة الفكر ( T20 )، ومجموعة المجتمع المدني ( C20 )، ومجموعة المرأة ( W20 )، ومجموعة العلوم ( S20 )، ومجموعة المجتمع الحضري ( U20 ).

شارك الخبر







