نزال رويز وجوشوا دون فتيات الحلبة

2019-12-01

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

احتراماً للعادات السعودية، أكد المسؤولون أنه لن تكون تشارك فتيات الحلبة Ring girls، في مباراة العودة بين أنتوني جوشوا وأندي رويز جونيور، حيث لن تدخل الحلبة أي فتاة بين الجولات القتالية، ممن يرتدين البكيني، ويحملن لافتة تعرض رقم الجولة القادمة.

وبحسب موقع TMZ، يتواجد كل من جوشوا ورويز حاليًا في المملكة، حيث يستعدان لواحدة من أكبر فعاليات الملاكمة التي استضافتها المنطقة على الإطلاق.

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ويهدف المقاتل البريطاني جوشوا، 30 عامًا، إلى استعادة أحزمة WBO و WBA و IBF و IBO التي فقدها بشكل مذهل أمام رويز جونيور، 29 عامًا في ملعب ماديسون سكوير غاردن في يونيو.

ويدافع المقاتل المكسيكي الأمريكي رويز جونيور، عن الألقاب العالمية للوزن الثقيل التي فاز بها بشكل مثير من جوشوا في وقت سابق من هذا العام.

وتستضيف المملكة نزال العودة في الملاكمة المرتقبة في 7 ديسمبر، وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، في وقت سابق: نحن متحمسون جداً لهذا النزال الذي يعد أقوى النزالات في العام 2019.

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