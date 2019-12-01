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2019-12-01 إنجازات النيابة العامة في عهد الملك سلمان تخصيص وحدة لاسترداد عائدات الجرائم أبرزها متابعات الخليج 365 - الرياض نشرت النيابة العامة إنفوجرافيك يوضح أبرز الإنجازات التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة. Advertisements وأوضحت النيابة العامة أنه تم إنشاء وحدة للصلح الجنائي وكذلك تخصيص وحدة لجرائم غسيل الأموال فضلًا عن تخصيص وحدة لاسترداد عائدات الجرائم وغيرها من الإنجازات. شارك الخبر







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