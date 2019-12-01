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إنجازات النيابة العامة في عهد الملك سلمان
تخصيص وحدة لاسترداد عائدات الجرائم أبرزها
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشرت النيابة العامة إنفوجرافيك يوضح أبرز الإنجازات التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة.
وأوضحت النيابة العامة أنه تم إنشاء وحدة للصلح الجنائي وكذلك تخصيص وحدة لجرائم غسيل الأموال فضلًا عن تخصيص وحدة لاسترداد عائدات الجرائم وغيرها من الإنجازات.
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