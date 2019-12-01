السعودية | الملك سلمان يتسلم تقرير الديوان العام للمحاسبة الـ59

شكرا لقرائتكم الملك سلمان يتسلم تقرير الديوان العام للمحاسبة الـ59 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة التاسع والخمسين للعام 1439 / 1440 هـ، الذي يتضمن أبرز الإنجازات ونتائج المراجعة المالية ورقابة الأداء التي نفذها الديوان على الجهات المشمولة برقابته خلال سنة التقرير.

وأبان رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، أن جملة المبالغ التي تمكّن الديوان من الحفاظ عليها وتوريدها أو توفيـرها للـخزينة العامة خلال السنة المالية للتقرير، وذلك بعد التعاون الـمثمر من قبل الـجهات الـمشمولة برقابتــه أكثـر من (عشرين مليار ريال)، بزيادة عما تم تحقيقـه في السنة المالية السابقة بنسبة 127%، كما بلغت جملة المبالغ التي يُطالب الديوان بها خلال السنة وما زالت قيد المتابعة مع الجهات أكثر من 66 مليار ريال، بزيادة عما تم تحقيقه في السنة المالية السابقة بنسبة 78%، وقد أتت هذه الزيادة الجوهرية في نتائج أعمال الديوان لتعكس ارتفاع مستوى جودة منهجيتـه المطورة وكفاءة تنفيذها.

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وفيما يتعلق بالربط الإلكتروني بيـن الديوان والـجهات الـمشمولة برقابته من خلال منظومة الرقابة الإلكتـرونية (شامل)، أوضح العنقري أنه تم الربط فعلياً مع أكثـر من 270 جهازاً حكومـياً، وذلك بزيادة عن السنة السابقة بنسبة تصل إلى 170%.

وأشار إلى أن المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء بالديوان، يواصل تقديم برامج تدريبية متنوعة لمنسوبي الإدارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية بالجهات المشمولة برقـابة الـديوان، حيث بلغ عدد الملتحقين بالبرامج التدريبية التي قدمها المركز خلال سنة التقرير نحو 1000 متدرب.

ولفت الدكتور العنقري النظر إلى أن منظومة مشاريع إنشاء مباني مقار فروع الديوان في مختلف مناطق ومحافظات المملكة شارفت على الاكتمال، ولم يتـبق سوى 3 مقار سيتم تدشينـها خلال الأشهـر القليلة القادمة.