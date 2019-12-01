شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار في السودان اليوم الأحد والان مع التفاصيل

الأحد 1 ديسمبر 2019

استقر سعر الدولار أمام الجنيه السوداني، الأحد، في السوق السوداء بالسودان حول 82 جنيها، وبقي متوسط السعر على شاشة البنك المركزي السوداني عند 45 جنيها للشراء و45.2 جنيه للبيع.



ويخضع الدولار في السودان لسعر ثابت، يحدده البنك المركزي في جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق.

ولم يتأثر سعر الدولار في السودان رغم أن الخرطوم تقف على بعد أيام من عقد مؤتمر "أصدقاء السودان" في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، والذي تتوقع منه البلاد جمع تمويلات واستثمارات تدعم اقتصادها.

ويحتاج السودان إلى تمويلات فورية تقدر بنحو 3 مليارات دولار لتجنب تفاقم أزمات اقتصادها، وترزح البلاد تحت ديون هائلة تقدر بـ60 مليار دولار، وترغب الحكومة في إلغاء جزء منها.

وعلى مدار أيام الشهر الحالي، سجلت العملة الخضراء في السودان سعراً شبه ثابت في السوق السوداء عند مستويات تتراوح من 80 إلى 81.5 جنيه، وهي أسعار مرتفعة للغاية مقارنة بالأسعار الرسمية.

وكان الدكتور إبراهيم البدوي وزير المالية السوداني قد تعهد بميزانية متوازنة لبلاده في العام المالي المقبل مع التزام منهجية التحليل واعتماد مزيد من المهنية والعلمية.

وقبل أسبوعين، أعلنت الحكومة السودانية تلقي منح وقروض بالعملة الصعبة من عدة جهات دولية وصلت إلى نحو 340 مليون دولار، لكن الخبر لم يؤثر في تعاملات السوق السوداء.

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وارتفع سعر اليورو في بنك أم درمان إلى 49.82 جنيه للبيع و49.57 جنيه للشراء، مقارنة بـ 49.78 جنيه للبيع و49.53 جنيه للشراء، أمس.

وفي بنك الخليج بقي اليورو عند 50.32 جنيه للبيع و50.07 جنيه للشراء، وبلغ سعر اليورو في البنك السعودي السوداني 49.89 جنيه للبيع و49.64 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه السوداني في بنك أم درمان 58.67 جنيه سوداني للبيع، و58.38 جنيه للشراء، وفي بنك الخليج 55.92 جنيه للبيع و55.64 جنيه للشراء، وفي البنك السعودي السوداني 57.03 جنيه للبيع و56.75 جنيه للشراء.

وفي السوق السوداء ارتفع اليورو إلى 91 جنيها مقارنة بـ90.80 جنيها أمس، وارتفع الإسترليني إلى 105.4 جنيه مقارنة بـ 104.9 جنيه سوداني أمس.

واستقرت العملات العربية في معظم البنوك السودانية كونها مرتبطة بالدولار "المثبت أصلا" عند مستوى واحد في جميع البنوك وشركات الصرافة، حيث سجل الريال السعودي 12.06 جنيه للبيع و12 جنيها للشراء، وسجل الدرهم الإماراتي 12.31 جنيه للبيع و12.25 جنيه للشراء في بنكي الخليج وأم درمان.

وفي تغيير نادر، سجل الدولار في البنك السعودي السوداني 12.05 جنيه للشراء و11.99 جنيه للشراء.

وفي السوق السوداء، ارتفع الريال السعودي إلى 21.86 جنيه مقارنة بـ 21.82 جنيه أمس، كما ارتفع الدرهم الإماراتي إلى 22.47 جنيه مقارنة بـ 22.42 جنيه أمس، وارتفع الدينار الكويتي إلى 251.8 جنيه مقارنة بـ250.7 جنيه، أمس.