شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يدشن نظام "ودي" لجلسات الصلح في القضايا العمالية والان نبدء بالتفاصيل

• الأمير سعود بن نايف يوجه منسوبي فرع العمل بتطوير النظام والاستماع لآراء المستفيدين

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، نظام جلسات التسوية الودية الإلكتروني للقضايا العمالية "ودي"، الذي انطلق على مستوى المملكة ابتداءً بالمنطقة الشرقية، بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالرحمن بن فهد المقبل، ومنسوبي قطاع العمل في الوزارة.

ونوه سموه بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على التيسير على المواطن والمقيم، وتقديم الخدمات لهم بيسر وسهولة، مشيراً أن توجه الدولة -أعزها الله- لأتمتة الإجراءات، وذلك حرصاً منها على التحسين المستمر، ورفع كفاءة تقديم الخدمات، وأن ذلك يأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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ووجه سموه منسوبي فرع الوزارة بالعمل على تطوير النظام، والاستماع لآراء المستفيدين، والحرص على إضافة مزيد من اللغات بما يتوافق مع ثقافة العمالة الوافدة، إلى جانب العمل على تطوير أساليب العمل في مكاتب التسوية الودية، بما يضمن إحقاق الحق، وتحقيق الصلح، الذي يعد مطلباً للجميع.

وقال سموه "نسعد أن المنطقة هي الأولى على مستوى مناطق المملكة تحقيقاً لنسب جلسات التسوية الودية ولله الحمد"، مضيفاً " أن هذه المنصة ستعزز من ثقة المستفيد في إجراءات التقاضي وتسهل عمل مختلف الجهات ذات العلاقة"، متمنياً سموه لمنسوبي فرع الوزارة مزيداً من النجاحات.

من جانبه أعرب مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على دعمه المتواصل لأنشطة الفرع، وتوجيهاته الدائمة بالارتقاء بالخدمات لتكون عند تطلع القيادة الرشيدة - أيدها الله -، مبيناً أن المنصة ستسهم في تسريع عقد جلسات التسوية الودية، وهي مواكبة للتطورات التقنية التي تشهدها مختلف قطاعات الدولة.