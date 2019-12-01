شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يدشن مبادرة "شرقية خضراء" والان نبدء بالتفاصيل

• التشجير يحسن من المظهر العام ويسهم في تحقيق مفهوم أنسنة المدن

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، مبادرة أمانة المنطقة الشرقية "شرقية خضراء"، ضمن برامج الأمانة في تشجير مدن الشرقية.

وأكد سموه حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على دعم وتشجيع أنشطة التشجير، لما لها من أهمية في الحفاظ على البيئة وزيادة الرقعة الخضراء، والحد من تأثير العمليات الصناعية، وتحسين جودة الحياة، والتي هي مستهدف ضمن مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، مبيناً أن التشجير يضيف للمدن بهجة، ويحسن من المظهر العام، ويسهم في تحقيق مفهوم أنسنة المدن.

وأشار سموه إلى ضرورة الحرص على استدامة الحملة، وتعظيم أثرها، ورفع نسبة معدل المسطحات الخضراء للفرد، مؤكداً أهمية الشراكة في تحقيق أهداف الحملة، وتفعيل الطاقات التطوعية وتحفيزها، سواءً عبر تطوع المتخصصين، أو طلاب المدارس والجامعات، متمنياً سموه لفريق الحملة التوفيق.

من جانبه عبر معالي امين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، عن عظيم الشكر والامتنان لسمو أمير المنطقة الشرقية على تدشين هذه المبادرة المجتمعية، موضحاً ان المبادرة تستهدف زراعة 500 ألف شجرة من أشجار الظل والزينة المناسبة لبيئة المنطقة خلال ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030م في زيادة نسبة الفرد من الرقعة الخضراء، وتحسين المشهد البيئي والحفاظ عليه، ومكافحة مصادر التلوث، ونشر ثقافة الوعي بين كافة شرائح المجتمع بأهمية التشجير والمحافظة عليها.