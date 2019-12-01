شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية : المجالس البلدية شريك في التنمية والان نبدء بالتفاصيل

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، بمكتب سموه بديوان الإمارة، رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي بن درزي الشمري، ونائب الرئيس محمد بن عبدالله آل طالع، وذلك بمناسبة انتخابهم مؤخراً في هذه المناصب، بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بتمديد عمل المجالس الحالية لمدة عامين.

ونوه سموه في مستهل اللقاء بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من اهتمام لقطاع المجالس البلدية، وحرصه على أن يكون عنصراً فاعلاً في التحول المنشود، مبيناً أن المجالس البلدية شريك في التنمية، ودورها المأمول منها لا زال كبيراً، مؤكداً على أن العمل المؤسسي ركيزة مهمة في تطوير عمل المجالس، مع ضرورة الحرص على حوكمة الأداء، والتكامل مع الأجهزة التنفيذية في القطاع البلدي.

وأشار سموه، إلى أهمية ابتكار مبادرات نوعية متميزة، وفتح قنوات التواصل مع مختلف فئات المستفيدين، وتلبية تطلعات المواطن والمقيم والزائر، وصولاً إلى تفعيل مشاركة مختلف الفئات في أعمال المجلس، متمنياً سموه للمجلس وأعضاءه التوفيق، مباركاً سموه انطلاقة حملة تحسين المشهد الحضري، بإزالة السيارات التالفة والمهملة في مدن الحاضرة.

من جهته، عبر الشمري عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على دعمه المتواصل لأنشطة المجلس وحرصه على أن يقوم المجلس بدوره المأمول منه، مبيناً أن المجلس سيعمل خلال العامين القادمين على استكمال مسيرة مأسسة العمل، وتحقيق تطلعات وتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، وفتح المزيد من قنوات التواصل مع المستفيدين.