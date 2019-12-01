3 وفيات وإصابة 3 أشخاص في تصادم مزدوج بالطائف

2019-12-01

متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

توفي ثلاثة أشخاص فيما أصيب ثلاثة آخرون بإصابات بليغة إثر حادث تصادم وقع بين ثلاث مركبات على طريق حضن باتجاه تربة صباح اليوم الأحد.

وباشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف، وذلك بعد تلقيها بلاغًا عند الساعة ١١:٠٠ص عن حادث تصادم بين عدة مركبات على طريق حضن باتجاه تربة.

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وأوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالطائف أن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه عدد ست فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني ماجد القثامي والمدير الطبي د. علي شافعي، إضافة إلى طلب الدعم من صحة الطائف بمشاركة فرقتين إسعافيتين.

وأضاف: عند وصول أول فرقة للموقع الذي يقع على طريق حضن قبل تربة بمسافة ٢٠ كيلومترًا، اتضح أن الموقع عبارة عن تصادم مركبتين من الأمام أدى إلى وفاة سائق الشاحنة، وكذلك وفاة قائد مركبة من نوع هايلكس، فيما تعرضت المركبة الثالثة المرتطمة بالحادث إلى انقلابها مما أدى إلى إصابة ثلاث أشخاص بإصابات بليغة إضافة إلى وفاة أحد المرافقين معهم ليرتفع عدد الوفيات إلى ثلاث وفيات.

وأشار الثبيتي إلى أنه تم التعامل مع الحالات المصابة بإصابات خطيرة ونقلها للمستشفى لتلقي الخدمة الإسعافية والعلاجية اللازمة.

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