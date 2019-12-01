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محرقة متنقلة لجثث الحيوانات النافقة بحفر الباطن
بسعة ٩٠٠ لتر ومولد كهرباء بطاقة 10 KW
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن
قامت أمانة حفر الباطن ممثلة في الإدارة العامة للنظافة بتفعيل وتشغيل محرقة متحركة لجثث الحيوانات.
وتعمل هذه المحرقة المتحركة على حرق (الولايش) التي يتركها مربي الماشية على أطراف المدينة، حيث تتكون محرقة جثث الحيوانات من تنك ديزل بسعة ٩٠٠ لتر ومولد كهرباء بطاقة 10 KW، بالإضافة إلى صندوق الحريق والذي يوجد به عدد ٤ مراوح إشعال نار ومروحة علوية لزيادة درجة الحرارة في مرحلة الحريق والتبريد في مرحلة ما بعد الحرق.
وتبلغ سعة صندوق الحريق ٢ متر مكعب أي يتم حرق عدد ١٠ جثث صغيرة أو جثة كبيرة كالجمال والخيل.
وتعمل محرقة الحيوانات المتحركة على درجة حرارة للاحتراق تصل إلى 850 درجة مئوية وهناك نظامان للحريق حريق أولي وحريق ثانوي حتى يتم احتراق وتحليل الجثث داخلها نهائيًا.
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