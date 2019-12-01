شكرا لقرائتكم فيديو.. المغامسي يوضح حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-01 فيديو.. المغامسي يوضح حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة أفتى بعدم الجواز وأن هذا رأيه الشخصي متابعات الخليج 365 - الرياض شارك الخبر







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