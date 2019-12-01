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افتتاح دورة القانون الدولي الإنساني بالرياض
برعاية نائب قائد القوات المشتركة
متابعات الخليج 365 - شرف الروقي
افتتح نائب قائد القوات المشتركة اللواء الطيار الركن عبدالله الغامدي نيابةً عن سمو قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، دورة القانون الدولي الإنساني اليوم الأحد في نادي ضباط القوات المسلحة، وذلك بدعم وتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأعرب رئيس فريق التمثيل الموحد بالقوات المشتركة اللواء الطيار الركن سعود بن معمر عن شكره لسعادة لنائب القوات المشتركة، لرعايته حفل افتتاح الدورة، مبينًا أنها من الدورات المهمة في مجال القانون الدولي الإنساني.
وتعد هذه الدورة الخامسة، حيث سبقها أربع دورات أقيمت في مختلف الوحدات العسكرية في المملكة، وتستعرض الدورة أساسيات القانون الدولي وقواعد الاشتباك والعقوبات والتحديات والأعمال العدائية وأصول التحقيق وفق القانون الدولي الإنساني.
ويقدم الدورة نخبة من المتحدثين والخبراء في مجال القانون الدولي الإنساني، وهم: العقيد جيل كاسيل نائب مدير الإدارة العسكرية في المعهد الدولي الإنساني، وايريك سيتينمايلر مستشار ومدرب حول القانون الدولي الإنساني، والباحثة في معهد اكسفورد إيمانولا جيلارد ورئيسة برنامج القانون في ميدلسكس البريطاني الدكتورة ستاماتيا كيربازي.
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