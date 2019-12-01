فيديو.. الزعاق: ظاهرة كونية نادرة في سماء المملكة

2019-12-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عن ظاهرة فلكية كونية نادرة لم تحدثْ منذ 118 عامًا.

وقال الزعاق عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: ظاهرة الكسوف الحَلْقِي للشمس، التي لم تحدثْ منذ 118 عامًا، ولن يتكرر حدوثها إلا بعد 84 عاماً أي في عام 1504 – 2102 وأفضل مكان لرصده على جبل الأربع في الأحساء.

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وأضاف أن كسوف الشمس الحلقي سيحدث في صباح يوم الخميس 1441/4/29 -2019/12/26.

ويحدث الكسوف الحَلْقِي عندما يكون القمر في نقطة ما بعيدة عن الأرض؛ لأن مسار القمر حول الأرض بيضاوي، فيكون قرصُ القمر أصغر من أن يحجبَ كاملَ قرص الشمس.

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