شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من ملك إسواتيني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة من الملك مسواتي الثالث ملك مملكة إسواتيني.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين دولة رئيس وزراء مملكة إسواتيني المبعوث الخاص لجلالة الملك السيد ماندولو أمبروز دلاميني، خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين له اليوم (الأحد).

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ونقل دولته لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير الملك مسواتي الثالث، فيما حمّله خادم الحرمين الشريفين تحياته وتقديره لجلالته.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، والقائم بالأعمال بالإنابة بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جنوب أفريقيا هشام بن إبراهيم الضويان.

كما حضر من الجانب الإسواتيني، حرم دولة رئيس الوزراء بورشا دوميلي دلاميني، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي ثوليسيلي دلادلا، وعدد من المسؤولين.