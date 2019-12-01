شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 11 مُدمراً للبيئة.. بحوزتهم 7 أطنان من الحطب المحلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

أسفرت الحملة التي نفذتها بلدية غرب الدمام، بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية وشرطة الدمام، عن ضبط 7 أطنان من الحطب المحلي، ومخالفة 11 شخصاً يقومون بالاحتطاب الجائر المهدد للرقعة الخضراء والضرر بالبيئة.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل القحطاني، أنه نتج خلال حملة البلدية المشتركة على مخالفي نظام المراعي والغابات، ضبط 7 أطنان من الحطب المحلي، مؤكداً أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، بحق العابثين بالثروة البيئة من خلال الاحتطاب وقطع الأشجار.

وبّين المهندس القحطاني، أن الحملة تهدف إلى الحد من الاحتطاب الجائر الذي يهدد الرقعة الخضراء ويزيد التصحر، وبالتالي يقضي على التوازن البيئي والمراعي الطبيعية، حيث تشكل المناطق البرية في المملكة معلماً بيئياً بارزاً وتتميز بتداخل خصوصياتها، كما تشكل الخواص البيئية أهم معالم المناطق البرية التي يتكون نظامها البيئي من منظومة من البيئات الطبيعية، ومن ضمنها الأشجار ذات الأهمية الوطنية والبيئية.