شكرا لقرائتكم خبر عن «منتدى المعلم الخليجي» غداً.. في مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

يعقد مكتب التربية العربي لدول الخليج، بالتعاون مع وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، غداً (الاثنين)، منتدى المعلم الخليجي، يومي 2 و3 ديسمبر 2019، بحضور نحو 180 معلماً ومشرفاً؛ لتحقيق أهداف ومهارات القرن الحادي والعشرين.

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ويأتي هذا المنتدى لإبراز جهود المعلمين الميدانية، وممارساتهم التعليمية، وتجاربهم المميزة في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج، ونشرها وتعميمها، إذ يتطلع مكتب التربية العربي إلى أن يكون هذا المنتدى عوناً للمعلمين والمشرفين في تطوير أدائهم، بما يحقق تطلعات دول الأعضاء فيه.

ويشارك في المنتدى أكثر من 40 معلماً ومعلمة، ممن لهم إبداعات وتجارب خاصة مميزة ومثمرة، على مستوى دولهم، حيث سيقدمون أوراق عمل، وعروضاً تظهر إبداعاتهم في الحقل التعليمي بعامة، وفي الفصل الدراسي بخاصة، وتتيح المجال لإثراء تجاربهم من خلال المناقشات، وتبادلها مع أقرانهم في الدول الأخرى، بغرض الاستفادة القصوى منها.

يشار إلى أن المنتدى يتضمن مشاركة بعض الخبراء المختصين بإستراتيجيات التدريس، والتقنيات الحديثة، من خلال أوراق عمل يقدمونها عن: «الجديد في إستراتيجيات التدريس الجديد»، و«الفصل المقلوب»، و«توظيف الطباعة ثلاثية الأبعاد في التعليم».