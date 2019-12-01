خادم الحرمين الشريفين يتسلم التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة الـ 59

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة الـ59 لعام 1439 / 1440 هـ، والذي يتضمن أبرز الإنجازات ونتائج المراجعة المالية ورقابة الأداء التي نفذها الديوان على الجهات المشمولة برقابته خلال سنة التقرير.

جاء ذلك خلال استقباله - أيده الله - اليوم، رئيس الديوان العام للمحاسبة، الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، يرافقه عدد من مسؤولي الديوان.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - عن شكره لجميع العاملين في الديوان العام للمحاسبة على جهودهم، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم لخدمة دينهم ثم وطنهم.

وألقى رئيس الديوان العام للمحاسبة كلمة أكد فيها اعتزازه بما حققه الديوان هذا العام من نتائج، مبينا أن جملة المبالغ التي تمكن الديوان من الحفاظ عليها وتوريدها أو توفيرها للخزينة العامة خلال السنة المالية للتقرير، وذلك بعد التعاون المثمر من قبل الجهات المشمولة برقابته، أكثر من 20 مليار ريال، بزيادة عما تم تحقيقه في السنة المالية السابقة بنسبة 127%، كما بلغت جملة المبالغ التي يطالب الديوان بها خلال السنة، ولا تزال قيد المتابعة مع الجهات، أكثر من 66 مليار ريال، بزيادة عما تم تحقيقه في السنة المالية السابقة بنسبة 78%، وقد أتت هذه الزيادة الجوهرية في نتائج أعمال الديوان، لتعكس ارتفاع مستوى جودة منهجيته المطورة وكفاءة تنفيذها.

وفيما يتعلق بالربط الالكتروني بين الديوان والجهات المشمولة برقابته من خلال منظومة الرقابة الالكترونية (شامل)، أوضح أنه تم الربط فعليا مع أكثر من 270 جهازا حكوميا، وذلك بزيادة عن السنة السابقة بنسبة تصل إلى 170%.

وأشار إلى أن المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء بالديوان، يواصل تقديم برامج تدريبية متنوعة لمنسوبي الإدارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية بالجهات المشمولة برقابة الديوان، حيث بلغ عدد الملتحقين بالبرامج التدريبية التي قدمها المركز خلال سنة التقرير نحو 1000 متدرب.

ولفت الدكتور العنقري النظر إلى أن منظومة مشاريع إنشاء مباني مقار فروع الديوان في مختلف مناطق ومحافظات المملكة شارفت على الاكتمال، وقد تفضل أمراء المناطق بتدشين عدد من تلك المقـار في سنة التقرير، ولم يتـبق سوى 3 مقار ستدشن خلال الأشهر القليلة المقبلة بإذن الله.

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وأكد مواصلة الديوان في تمثيل المملكة وتسجيل حضور فاعل في المنظمات الإقليمية والدولية، ورفع مستوى مكانته البارزة في هذه المنظمات، مشيرا إلى أن أبرز ما تحقق للديوان خلال هذا العام، ما صدر عن الجمعية العامة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) أخيرا بمدينة موسكو في روسيا الاتحادية، من المصادقة على تعيين الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية نائبا ثانيا لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، ورئيسا للجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بها، بعد أن تم اعتماد تعديل النظام الأساسي للمنظمة بإضافة مقعد جديد في المجلس التنفيذي لهذين المنصبين، والديوان لا يزال يحتفظ بمقعده في المجلس التنفيذي ممثلا منتخبا للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأربوساي).

وقال رئيس الديوان العام للمحاسبة "يضاف إلى هذا التقدم النوعي في مستوى تمثيل الديوان للمملكة العربية السعودية ما صدر أخيرا عن الجمعيـة العامة للمنظمة العربية (الأربوسـاي)، بناء على موافقة خادم الحرمين الشريفين من المصادقة على طلب الديوان استضافة المملكة لاجتماعات الجمعية العامة المقبلة، وبالتالي رئاسة المنظمة في 2022".

وأشار إلى قيام الديوان خلال سنة التقرير، بناء على موافقة مجلس الوزراء، بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الأجهزة الرقابية النظيرة في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، بهدف تعزيز الشراكة الدولية وتبادل الخبرات في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

وأكد الدكتور العنقري أن كل هذه النجاحات والمنجزات وغيرها، أتت بتوفيق من الله تعالى ثم بالدعم والرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده - حفظهما الله -، واللذين كان لهما الأثر الكبير في إحداث هذه النقلة النوعية في نتائج أعمال الديوان.

ونوه بصدور الأمر الملكي الكريم بتعديل اسم "ديوان المراقبة العامة" ليكون "الديوان العام للمحاسبة"، ومراجعة نظامه، مشيدا بالجهود التي يبذلها منسوبو الديوان العام للمحاسبة، وهو ما يمثل ترجمة عملية لثمار دعم القيادة الرشيدة المتواصل، ومن بعده سعيهم المخلص الدؤوب لتحقيق التطلعات، وأهداف رؤية 2030.

ورفع رئيس الديوان العام للمحاسبة باسمه ونيابة عن منسوبي الديوان الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده - حفظهما الله -، على كل ما من شأنه دعم مسيرة العمل المهني في الديوان، وتعزيز دوره في المحافظة على المال العام.

بعد ذلك تسلم خادم الحرمين الشريفين نسخة من التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة الـ 59 لعام 1439 / 1440 هـ.

ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.