خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من ملك إسواتيني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - رسالة من الملك مسواتي الثالث ملك مملكة إسواتيني.

وسلم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - رئيس وزراء مملكة إسواتيني المبعوث الخاص للملك، السيد ماندولو أمبروز دلاميني، خلال استقبال الملك له اليوم.

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ونقل لخادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - تحيات وتقدير الملك مسواتي الثالث، فيما حمله الملك تحياته وتقديره له.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، والقائم بالأعمال بالإنابة بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جنوب أفريقيا هشام بن إبراهيم الضويان.

كما حضر من الجانب الإسواتيني حرم رئيس الوزراء، بورشا دوميلي دلاميني، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي، ثوليسيلي دلادلا، وعدد من المسؤولين.