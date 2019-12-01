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أمير سعودي بارز يفاجئ الصهاينة بنشر تفاصيل عملية عسكرية.. ويتحدث عن معركة الكرامة والشرف ضد إسرائيل (فيديو بطولي)

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