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عدن - ياسمين التهامي - فيما تبدأ الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية اليوم تطبيق الضريبة الانتقائية بنسبة 50% على المشروبات المحلاة في السوق المحلية، حددت 8 فئات لن تطبق عليها هذه الضريبة.

ومن بين هذه الفئات المشروبات التي تحتوي على الحليب بنسبة لا تقل عن 75% من محتوى المشروب الجاهز للاستخدام، وحليب وتركيبات الرضع، والمشروبات التي تحتوي على سكر غير مضاف بطبيعتها مثل عصائر الفاكهة الطبيعية والمشروبات ذات الأغراض الطبية الخاصة، بحسب صحيفة "مكة" السعودية.

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بشرى سارة وعــاجلة للمواطنين والمقيمين : السعودية تعفي 8 فئات من الضريبة



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الفئات غير الخاضعة للضريبة الانتقائية للمشروبات المحلاة:

01. المشروبات المؤهلة للخضوع للضريبة الانتقائية كمشروبات غازية حيث تخضع لنسبة 50% باعتبارها مشروبات غازية، وكذلك مشروبات الطاقة التي تخضع لنسبة 100% باعتبارها مشروبات طاقة.

02. عصائر الفاكهة والخضار الطبيعية بنسبة 100% التي لم يضف إليها أي مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، وتتضمن: عصير الفواكه والخضار الطازج بنسبة 100%، فاكهة مهروسة، عصير الفواكه المجففة، عصير مسحوق الفواكه، المشروب المصنوع من عصير الفاكهة أو عصير الخضار التي لم يضاف إليها أي مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، المشروبات المجهزة عن طريق خلط السوائل. وتخضع جميع هذه الأنواع للائحة الفنية الخليجية الخاصة بـ "عصائر ونكتار الفواكه" واللائحة الفنية الخليجية الخاصة بـ "عصير الفاكهة الطازج" غير المبستر.

05. الحليب والألبان ومنتجاتها وتتضمن: المشروب الذي يحتوي على حليب بنسبة 75% على الأقل من محتوى المشروب الجاهز للشرب، والمشروب الذي يحتوي على بدائل الحليب المصنعة من مصادر نباتية، مثل شراب الصويا بنسبة 75% على الأقل من محتوى المشروب الجاهز للشرب، وحليب الرضع الصناعي أو تركيبة حليب متابعة أو أطعمة الرضع، والطعام المصنوع كبديل غذائي أو أطعمة الحمية الغذائية المستخدمة لأغراض طبية خاصة.

03. المشروبات والمركزات المحتوية على أي مصدر مضاف من مصادر السكر أو المحليات الأخرى والتي يتم إعدادها بواسطة الأشخاص الطبيعيين بغرض الاستهلاك الشخصي أو لأغراض أخرى غير تجارية.

04. المشروبات والمركزات المخصصة للاستخدامات التغذوية والطبية الخاصة: تخضع للائحة الفنية الخليجية والخاصة بالاشتراطات العامة للأغذية المعبأة ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة، واللائحة الفنية الخليجية الخاصة باشتراطات عامة لتداول الأغذية المستعملة لأغراض طبية خاصة.

06. المشروبات المحتوية على أي مصدر مضاف من مصادر السكر أو المحليات الأخرى، والتي تعد في المطاعم والأماكن المشابهة وتقدم في إناء مفتوح غير محكم الغلق للمستهلكين النهائيين بقصد الاستهلاك المباشر كمشروب.

07. المشروبات القائمة على الحليب: ويتم تصنيف المشروب بأنه مشروب قائم على الحليب حين يحتوي على حليب بنسبة 75% من المشروب الجاهز، وتشمل أنواع الحليب (حليب الحيوانات والحليب المعاد تصنيعه - بودرة الحليب واللبن ومصل الحليب ومصل الحليب المعاد تصنيعه) ولا يشمل تعريف الحليب مادة الكريمة.

08. المشروبات البديلة للحليب: ويصنف المشروب على أنه بديل للحليب إذا استوفى جميع الشروط التالية مجتمعة (يحتوي على 120 ملجم من الكالسيوم في كل 100 مل - مستخرج من البقوليات أو الحبوب أو المكسرات أو البذور أو أي نوع آخر من النباتات - يتم استخدامه في جميع أو معظم استخدمات الحليب - لديه كثافة مماثلة للحليب - لا تدخل فيه مكونات غازية).