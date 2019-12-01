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عدن - ياسمين التهامي - تفاعل شقيق أمير قطر، الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، مع فوز المنتخب السعودي على نظيره البحريني أمس السبت، في ثاني جولات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج لكرة القدم المقامة في الدوحة.

وكتب خليفة بن حمد عبر حسابه في موقع "تويتر": "مبروك للأخضر السعودي وجماهيره فوزهم المستحق.. وهاردلك لجماهير منتخب البحرين.. خليجي 24".

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شاهد ردة فعل شقيق أمير قطر على فوز منتخب السعودية أمام نظيره البحريني في خليجي24 وماهي الصورة التي نشرها؟



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وتضمنت التغريدة صورة للعلمين السعودي والبحريني، وشعار بطولة كأس الخليج.

وعزز منتخب السعودية بفوزه على البحرين (2-0)، فرصه في بلوغ المربع الذهبي للبطولة الخليجية، حيث رفع رصيده إلى ثلاث نقاط، ليتقاسم وصافة المجموعة الثانية مع منتخب الكويت، الذي يملك في رصيده ثلاث نقاط أيضا، تحصل عليها من فوزه في الجولة الأولى على الأخضر السعودي، بثلاثة أهداف لهدف واحد، بينما ينفرد منتخب عمان بالصدارة بأربع نقاط.

ويتوجب على المنتخب السعودي الفوز على عمان في الجولة الثالثة الأخيرة، لبلوغ الدور نصف النهائي دون الدخول في الحسابات المعقدة.

يذكر أن السعودية، والإمارات، والبحرين، أعلنت مشاركتها في كأس الخليج، رغم الأزمة السياسية بين الدول الثلاث وقطر والمعروفة باسم "الأزمة الخليجية"، في إشارة إلى قرار تلك الدول بإعلان مقاطعتها قطر في 2017.

المصدر: RT