اليوم.. بدء تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة

يبدأ يوم الأحد مطلع ديسمبر 2019 تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، التي أقرتها الهيئة العامة للزكاة والدخل. وتبلغ قيمة الضريبة 50% من قيمة السلعة، وتستهدف السلع التي لها آثار سلبية على الصحة العامة أو البيئة، وتفرض على تلك السلع بنسب متفاوتة. ومن الضرائب الانتقائية المفروضة في المملكة: ضريبة منتجات التبغ (100%)، وضريبة مشروبات الطاقة (100%)، وضريبة المشروبات الغازية (50%).

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