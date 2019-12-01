بالصور: اندلاع النيران في مركبتين أمام منزل صاحبهما بجدة.. وهذا ما أفاد به شهود العيان

تلقت فرق الدفاع المدني، في وقتٍ متأخرٍ البارحة، بلاغاً، يفيد بإضرام مجهولون النار في مركبتيْن من نوع جيب وأخرى صغيرة بحي الأجواد- شمال شرقي محافظة جدة.

وأشارت التحريات الأولية فور الوصول إلى مكان الحريق، إلى أن المركبتين تخص أحد المواطنين اشتعلت فيهما النيران وهما متوقفتان أمام منزله بحسب سبق.

وبينت التحريات أنه تم السيطرة على الحريق دون وقوع أيّ إصابات سوى الأضرار المادية في المركبتين.

وأفاد شهود عيان أن الجهات الأمنية والجهات المختصة تولت معاينة موقع الحريق والتحقيق فيه بعد ورود بلاغ من المواطن المتضرر لتشابه الطريقة في احتراق المركبتين من مقدمتهما حتى أتت على الأجزاء الخلفية للسيارتين.