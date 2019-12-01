القيادة تهنّئ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى اليوم الوطني

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية- عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للشيخ خليفة بن زايد، ولحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

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وعبّر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للشيخ خليفة بن زايد، راجيًا لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وتحتفل الإمارات كل عام في الثاني من ديسمبر باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقبيل الاحتفالات، تتزين دبي بأعلام الإمارات في كل زاوية، استعدادًا لهذا اليوم، وتنتشر الزينة في كل مكان، بدءًا بالمراكز التجارية والأبراج، ووصولًا إلى الشواطئ والمتنزّهات.