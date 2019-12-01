الرشيد:7500 منشأة صغيرة ومتوسطة تسترد الرسوم الحكومية

كشف محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح الرشيد، وصول عدد المنشآت المستفيدة من مبادرة استرداد الرسوم الحكومية إلى ما يقارب 7.500 منشأة صغيرة ومتوسطة، بإجمالي مبالغ مُسْتَرَدَّة نحو 691 مليون ريال في عدد 26.721 عملية.

جاء ذلك خلال برنامج لقاء الطاولة المستديرة الذي نظَّمَتْه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بحضور رئيس مجلس الإدارة عجلان العجلان، وعدد من رجال وسيدات الأعمال والمختصين والمهتمين بقطاع الأعمال.

وأكد العجلان، على رفع مساهمة هذه الفئة من المنشآت في الناتج المحلي أسوةً بالعديد من دول العالم، مبينًا أن برنامج لقاء الطاولة المستديرة، أحد مبادرات الغرفة في سبيل تعزيز التواصل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

إصدار التأشيرات

وذكر محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن أبرز مبادرات تسهيل ممارسة الأعمال، والتي تمت بالتعاون مع وزارة العمل تمثلت في إصدار تسع تأشيرات فورية لملاك المنشآت المتفرغين للعمل بها، وإعطاء فترة سماح تأسيسية لمدة سنة من التسجيل ببرنامج نطاقات، واحتساب الموظف السعودي الجديد في نطاقات حال تسجيله بالتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى توطين المناصب القيادية في هذه الفئة من المنشآت، ودعم توظيف المسجلين في برنامج «حافز» وغيرها من المبادرات.

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وحول مبادرة دعم الأعمال قال المهندس الرشيد، إن الهيئة أنشأت مراكز الدعم وهي بيئة متكاملة لتوفير ما تحتاجه المنشآت ورواد ورائدات الأعمال من برامج تدريبية واستشارات متخصصة وخدمات إرشادية مميزة لتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز الميزة التنافسية والنمو المستدام لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين الكلِّي من المركز بلغ 8.737 مستفيدًا، بالإضافة إلى 11 مليون حجم التفاعلات والزيارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفيما يخص الخدمات الاستشارية، قال الرشيد، إن الهيئة أنشأت تطبيقًا تجريبيًّا على الهواتف الذكية لتقديم الاستشارات في عدة مجالات كالمالية والتسويق وخطط الأعمال ودراسة الجدوى للمستفيدين عبر مستشارين يتم اختيارهم بعناية.

وأضاف تتم الاستشارات عن بعد عبر التطبيق ليشمل جميع رواد الأعمال المحتملين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.