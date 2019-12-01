صندوق تنمية الموارد البشرية يصدر 6 مؤشرات رئيسية في سوق العمل

أصدر صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، عبر مرصده الوطني للعمل، ستة مؤشرات رئيسية في سوق العمل؛ بهدف الوقوف بدقة على اتجاهات القطاع الخاص ورسم السياسات المستقبلية للاقتصاد والتخطيط وتفسير وتحليل الكثير من الظواهر الاقتصادية والاجتماعية.

وتشمل المؤشرات التي نشرها المرصد الوطني للعمل عبر موقعه الإلكتروني اضغط هنا متوسط الرواتب للموظفين السعوديين الجدد في القطاع الخاص، ومعدل التغير في متوسط الرواتب للموظفين السعوديين الجدد في ذلك القطاع، ومتوسط الرواتب للموظفين السعوديين ونسب التغير في القطاع الخاص حسب الجنس.

كما تشمل المؤشرات المهن عالية الأجر التي لا تتطلب شهادة جامعية في القطاع الخاص، والمهن الأعلى طلبًا في توظيف السعوديين في القطاع الخاص، ومتوسط الرواتب للمهن الأعلى طلبًا في القطاع الخاص.

ويُعدّ المرصد الوطني للعمل مصدرًا موثوقًا لبيانات وتحليلات سوق العمل؛ حيث يدعم التحول الاستراتيجي بتوفير البيانات والمرئيات حول المواضيع الرئيسية الحالية والمستقبلية لسوق العمل السعودية، وتمّ تطوير وتجهيز البنية التحتية للمرصد بالأجهزة والبرمجيات اللازمة، وكذلك تفعيل اتفاقيات تبادل البيانات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.