الأرصاد: سيول وأمطار رعدية بعدة مناطق بالمملكة خلال ساعات

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، هطول أمطار رعدية، تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة تؤدّي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية، في عددٍ من مناطق المملكة خلال الساعات المقبلة.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بـ«تويتر»: إنَّ منطقة مكة المكرمة (بحرة، جدة، خليص، رابغ) تشهد تكوّن سحب رعدية يصحبها رياح سطحية نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة الثامنة مساء.

سحب رعدية

وتشهد منطقة تبوك (البدع، تبوك، تيماء) استمرار تكوُّن السحب الرعدية المصحوبة بالرياح النشطة تؤدي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساء.

وتتعرَّض منطقة الجوف (دومة الجندل، سكاكا) لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصل إلى حد السيول، فضلًا عن تساقط البرد وهبوب رياح سطحية نشطة تؤدّي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية (العويقيلة، رفحاء، طريف، عرعر) هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصل إلى حد السيول وتساقط البرد، فضلًا عن هبوب رياح سطحية نشطة تؤدّي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.

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أما منطقة الرياض (الخرج ، الدمام، الرياض، المزاحمية، ثادق، حوطة بني تميم، شقراء، عفيف، وادي الدواسر) فتشهد تكوّن ضباب يحد من مدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساء

وتتعرض منطقة القصيم (الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء) لهبوب رياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الساعة الثامنة مساء.

تدنّي الرؤية الأفقية

وفي منطقة جازان (أبو عريش، أحد المسارحة، الحرث، الدائر، الدرب، الريث، الطوال، العارضة، بيش، جازان، صامطة، صبيا، فرسان، فيفا، هروب) تتكون سحب رعدية، ورياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية بدءا من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساء.

أما منطقة عسير (أبها، أحد رفيدة، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، بيشة، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، محايل) فتشهد تكون سحب رعدية ورياح نشطة تؤدّي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساء.

وتتعرض منطقة الباحة (الحجرة، العقيق، الباحة، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة) لتكون سحب رعدية وهبوب رياح سطحية نشطة تؤدّي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة الثامنة مساء.