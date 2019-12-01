صورة نادرة للملك سلمان خلال تطوعه في «حرب الوديعة»

نشرت دارة الملك عبدالعزيز أمس السبت، الموافق للذكرى الخامسة لبيعة الملك سلمان بن عبدالعزيز ملكًا للمملكة العربية السعودية، صورة تاريخية لخادم الحرمين الشريفين، خلال تطوعه في حرب الوديعة.

ويظهر في الصورة التي يعود تاريخها إلى عام 1390هـ / 1969م، الملك سلمان بن عبد العزيز مرتديًا الزي العسكري مع بعض الجنود، أثناء تطوعه في حرب الوديعة.

الذكرى الخامسة لبيعة الملك سلمان

يأتي ذلك بالتزامن مع احتفاء المملكة بالذكرى الخامسة لبيعة الملك سلمان بن عبدالعزيز ملكًا للمملكة؛ حيث رفع الأمراء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مجددين التأكيد على المنجزات التي تشهدها المملكة، في المجالات كافة، ومنوهين بالمكانة الدولية للبلاد وما تتمتع به من استقرار.

ومنذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين ملكًا للمملكة العربية السعودية، بدأ في كتابة مسيرة كبيرة من الإنجازات المتعددة والمتنوعة على المستويين المحلي والدولي، ويمكن تفصيل هذه الإنجازات من خلال السطور التالية، على نحو يبيِّن قيمة الملك سلمان القيادية والسياسية.

إنجازات عالمية للملك سلمان

نجحت المملكة العربية السعودية تحت قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، في إحراز تقدم كبير على المستوى السياسي الخارجي، وجاءت إنجازات الملك سلمان عبر عدة محاور، أهمها تعزيز السياسة الخارجية للمملكة، من خلال تشجيع الاستثمار الخارجي، واتخاذ مواقف إيجابية وحقيقية تجاه تحقيق السلام الخارجي.

كما شاركت المملكة بشكل كبير في تقديم الدعم والرعاية للدول المجاورة، بجانب الدعم اللا محدود لقضايا المسلمين في المحافل الدولية.

وقامت المملكة العربية السعودية بتعزيز علاقاتها مع دول الجوار، خاصة جمهورية مصر العربية، وركّزت على الاهتمام بالقضية الفلسطينية، وأكَّدت الرياض في كل مناسبة عربية أو دولية وخاصة بالأمم المتحدة، على أن قضية فلسطين هي القضية الأولى للعرب.

عزَّز الملك سلمان علاقات المملكة العربية السعودية بعددٍ غير مسبوق من الدول؛ حيث نفَّذ الملك عددًا من الزيارات الخارجية، أبرزها زيارة ماليزيا وإندونيسيا واليابان والصين والمالديف وجمهورية بروناي، إضافة لزيارته الأردن ومصر، والإمارات، وروسيا.

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الرياض مركز لصُنع القرار الدولي

وفي عهد الملك سلمان، تحوَّلت الرياض إلى مركز إقليمي لصُنع القرار الدولي؛ حيث احتضنت عددًا من القمم الدولية والعربية والإسلامية.

إنجازات محلية للملك سلمان

على المستوى الداخلي، لمس السعوديون تحسنًا كبيرًا، خلال فترة حكم الملك سلمان بن عبدالعزيز، على المستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي.

ويمكن إجمال إنجازات خادم الحرمين الداخلية في عددٍ من النقاط الرئيسة، التي كان على رأسها تطوير البنية التحتية لعددٍ من المشروعات القومية السعودية، وأهمها خمسة مشروعات خاصة بتوسعة المسجد الحرام في مرحلته الثالثة، ومشروعات توسعة الحرم النبوي الشريف، ودرب السنة، ومشروع دار الهجرة.

كما شهدت السنوات الخمس الماضية من فترة حكم الملك سلمان، تأسيس مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، بجانب تطوير وتنمية قطاع البتروكيماويات في مدينة رأس الخير الصناعية.

مكاسب المرأة السعودية

على مستوى المرأة السعودية، فقد تمتعت النساء السعوديات بمكاسب غير مسبوقة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، فللمرة الأولى تشارك النساء بالانتخابات، إضافة لقيادة السيارات، بجانب توفير المزيد من فرص العمل لهن، وإتاحة الخدمات للمرأة السعودية؛ دون شرط موافقة ولي الأمر، وكذا منح المرأة السعودية حق المشاركة في مبايعة خادم الحرمين الشريفين.

رؤية المملكة 2030

كما أطلقت المملكة العربية السعودية برنامج التحوّل الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، التي تستهدف تحقيق أهداف محددة للغاية تشهدها كل دول العالم، وصفها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأنها خطة جريئة قابلة للتحقيق لأمة طموحة.